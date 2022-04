Brady: “Dybala, copiami se c’è un rigore contro l’Inter. Scudetto al Milan”

Verso il derby d’Italia con un doppio ex. Così Liam Brady presenta Juventus-Inter in un'intervista a La Gazzetta

Alessandro Cosattini

Verso il derby d’Italia con un doppio ex. Così Liam Brady presenta Juventus-Inter in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: «A dire la verità Dybala ha avuto una chance di firmare, qualche mese fa. Io, mai».

Al suo posto arrivò Platini, non male come sostituto. La Juve avrà ragione come quella volta?

«Io capisco la Juve, ha un progetto per una nuova squadra e non credo sia stata ingiusta con Dybala. Ai miei tempi invece...».

Dybala, nella stessa situazione, che dovrebbe fare?

«Accettare, calciare, segnare. Faccia vedere che è un campione e un professionista».

Parliamo di oggi. Che fa Liam Brady a Brighton?

«Sono un commentatore per la tv inglese e va bene così. Dopo tanti anni all’Arsenal, in cui lavoravo sette giorni a settimana, do tempo alla famiglia e agli amici. Sento Tardelli, vado spesso ad Alassio e presto sarò a Torino, forse per Juve-Lazio».

Come vede Juve e Inter, due delle sue ex squadre?

«Bene, sono squadre forti, anche se mi sembra che il Milan ora abbia il 50% di possibilità di vincere lo scudetto. Più di tutte. Però mi fa piacere vedere il Napoli là davanti e non date la Juve per battuta».

Anche a -7?

«Se gli altri non reggono la pressione, la Juve c’è. Il mio primo scudetto a Torino lo abbiamo vinto così, con l’esperienza. E so che per Bonucci e Chiellini è l’ultimo tentativo di vincere insieme».

Allegri però non ci crede. O almeno dice così.

«Non ci credo. Allegri dice quello che deve dire, non quello che pensa. È logico».