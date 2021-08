Braglia: “Atalanta favorita per lo scudetto. A chi esalta l’Inter dico…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito delle big dopo la prima giornata di campionato

Per dire la sua sulla prima giornata di campionato, a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex portiere Simone Braglia: "Continuo a dire che l'Atalanta sia favorita per lo scudetto perché c'è un organigramma chiaro. Ognuno svolge un compito preciso. Alla Juventus non è così. Il mio pensiero del lunedì comunque va al Genoa, una squadra e una società che ha bisogno di ripartire da un progetto chiaro. Per questo a chi esalta l'Inter dico, ma l'Inter con chi ha giocato? Bisogna analizzare gli avversari e il loro momento. Il Genoa non era una squadra sabato".