Braglia: “Atalanta favorita per lo scudetto, più di Napoli e Inter

Braglia ha commentato l'ultima giornata di campionato, convinto che al momento l'Atalanta sia la favorita alla vittoria della Serie A

"E' una squadra ancora in formazione, a livello di leadership, tolti Giroud e Ibra, non ci sono giocatori maturi per certi traguardi. L'Atalanta per esempio gestisce i momenti e solo i leader lo fanno. Per questo non ritengo il Milan ancora maturo per certi traguardi ma rimane lì a giocarsela".