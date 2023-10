Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così del futuro di Antonio Conte: "Non è un problema di ingaggio il suo, ma credo che la Roma magari a fine anno potrebbe pensarci. Non credo proprio subentri in corsa. Se non fosse la Roma, secondo me se i risultati non rispecchiano gli obiettivi, per me occhio a Juventus e Inter".