Braglia: “Derby, l’Inter parte favorita. Ma ci si deve chiedere perché…”

Simone Braglia ha indicato per il derby di domenica sera l'Inter di Simone Inzaghi favorita rispetto al Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha indicato per il derby di domenica sera l'Inter di Simone Inzaghi favorita rispetto al Milan:

C'è il derby. Che ne pensa?

"Oggi l'Inter ha il favore del pronostico. Ma l'Inter è un anno che sta facendo male, lo scorso anno lo ha perso l'Inter perché aveva la rosa più forte, come quest'anno. Ci si deve domandare perché è così distante dalla testa della classifica. L'Inter è squadra da partita secca ma il campionato non è così, c'è qualcosa che non funziona".