Braglia: “Dybala non può chiedere la luna. Inter e Juventus partono favorite”

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "Marotta ha messo in stand-by Dybala? Quando un giocatore chiede la Luna... deve dimostrare uno di valere i soldi che chiede. Mi aspettavo una situazione simile e la mancanza di squadre è dovuta alle richieste del procuratore. Non si può chiedere la Luna oggi in Italia. Inter e Juve partono avvantaggiate, ma nel Milan c'è una mentalità. L'acquisto più grande è quello dei dirigenti. Dopo la pandemia sappiamo che lavoro è stato fatto. Quella mentalità acquisita è dovuta al milanismo di Maldini. Se non confermato credo che potrebbe essere una perdita molto gravosa per tutto il calcio italiano".