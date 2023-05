Braglia: “Futuro Inzaghi? L’analisi di Marotta è oggettiva. Il minimo all’Inter…”

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi, la cui permanenza sulla panchina dell'Inter non è ancora certa

Ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così del futuro di Simone Inzaghi, la cui permanenza sulla panchina dell'Inter non è ancora certa:

"Non è da una partita o da un mese che può essere riconfermato. Devi analizzare totalmente la stagione. L'analisi di Marotta è oggettiva. Il monte ingaggi dell'Inter è uno dei più costosi della Serie A, il minimo che si possa fare è analizzare ogni situazione, mettendo in mezzo anche il campionato".

"Quando c'è un traguardo importante il gruppo reagisce, ma quando serve la mano dura dell'allenatore per vincere in Serie A il gruppo nell'arco di un anno fa come vuole. E' questo che emerge".