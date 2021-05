Braglia: “Inter? Sarebbe auspicabile parlare di sport mettendo da parte i bilanci”

Le dichiarazioni dell'ex portiere sulla situazione societaria in casa Inter con i tagli imposti dalla proprietà Suning

L'ex portiere Simone Braglia è intervenuto in collegamento su TMW Radio nel corso della trasmissione 'Maracanà' per esprimere il suo pensiero dei temi caldi della Serie A . Si parla anche di Inter e della situazione societaria .

"La proprietà chiede ai giocatori, quelli che ti hanno portato in alto, di spalmare o rinunciare a bonus o premi. Tutte le società sono invischiate nella mala gestione. Non si può far ricadere tutto sui giocatori, quelli che ti portano ai traguardi e danno soddisfazione ai tifosi. Sarebbe più auspicabile tornare a parlare di sport mettendo da parte i bilanci".