Braglia: “Inter, la coppia perfetta è Dzeko-Lautaro. Lukaku non è più lo stesso”

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'Maracanà', per commentare i temi caldi della Serie A. Tra questi l'Inter, reduce dal 2-0 sulla Reggina in amichevole, e la ripresa del campionato, in programma il 4 gennaio.

"Lukaku e Dzeko non è la coppia perfetta, a seconda delle condizioni fisiche direi Dzeko-Lautaro e non Lukaku, che non mi sembra più quello visto con Conte. E non so se è una questione di feeling col tecnico o condizioni fisiche".