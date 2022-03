Braglia: “Inter, in Europa la qualità fa la differenza. Il valore di Inzaghi…”

L’ex calciatore Simone Braglia è intervenuto a TMW Radio per parlare anche dell’eliminazione dell’Inter dalla Champions

"Il carisma è fondamentale. Ce l'ha per condurre una società importante come l'Inter? Ci deve essere un allenatore che abbia carisma per far andare d'accordo certi giocatori. L'allenatore è tanto psicologo e manager".