Braglia: “Inter o Milan fuori zona Champions. Non riscatterei Lukaku perché…”

Le parole dell'ex calciatore a proposito della lotta per il quarto posto e non solo nell'intervento di oggi

L'ex portiere Simone Braglia a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno. Focus principalmente sulla zona Champions: "Se entrano Milan e Inter, escono altre ed è un bel rebus ora. Per me una delle due non entra. Non credo che Atalanta e Roma possano farcela. Credo però che una delle due milanesi può saltare".

Inter, possibile vendita per Onana?

"Se fanno una plusvalenza la farei subito questa cessione. Uno dei candidati per la porta potrebbe essere Vicario dell'Empoli, che merita una big. Lukaku? A meno che non succeda qualcosa di eclatante, oggi per questa società è molto oneroso riscattarlo. Io non lo riscatterei. Non può fare un mese e mezzo importante per essere confermato".

Ad oggi chi deve avere più paura tra Inter e Milan per la sfida Champions?

"E' stato un campionato per entrambe molto al di sotto delle aspettative. Credo che la Champions sia un'ancora di salvataggio per entrambe. Il Napoli non può avere questo distacco così importante con le milanesi in campionato. Ci metto dentro anche la Juventus, perché da un punto di vista societario sappiamo cosa sta accadendo. In questo momento comunque tra le due milanesi non so chi arriva meglio, si vive alla giornata".