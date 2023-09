Braglia: “Inter, non vorrei che tornino i mal di pancia dello scorso anno”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex calciatore, ha parlato così delle big di Serie A: "Il modo in cui ha colto anche i due pali mi è sembrato rivedere il Kvaratskhelia dello scorso anno. Non mi sembra prò che Osimhen sia ancora del tutto sereno, non ha esultato dopo il gol. Credo che ci vuole una continuità di risultati per dire che il Napoli è fuori. Sull'Inter non vorrei che tornino i mal di pancia dello scorso anno. La partita col Sassuolo è un campanello d'allarme. La Juventus con l'Atalanta vedremo se può davvero essere tra quelle che possono giocarsi qualcosa d'importante".