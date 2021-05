Braglia: “Inter-Suning? Per me il problema rimane. Con questi numeri…”

Le parole dell'ex portiere: "L'Inter era arrivata a vendere perchè Suning non ce la faceva più con il discorso costi"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha commentato così la lettera di Zhang Jindong al mondo Inter dopo la vittoria dello scudetto: "L'Inter era arrivata a vendere perchè Suning non ce la faceva più con il discorso costi. L'azienda calcio con questi numeri, se non vince, non va avanti. Per il futuro le disponibilità ci sono? Per me il problema rimane".