Braglia: “Inter, vitali le parate di Handanovic. Scudetto? Per la Juve non è priorità”

A commentare la giornata di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l’ex portiere Simone Braglia. Ecco le sue parole a proposito degli interventi degli estremi difensori nell’ultimo turno di campionato:

Quale il miglior portiere dell’ultimo turno?

“Le parate di Handanovic sono molto più redditizie rispetto agli altri. Ha fatto dei grandi interventi, per esempio su Politano. Arrivava da un periodo poco felice, ma ha fatto delle parate vitali per lui e per l’Inter”.

Quale la più forte del campionato al momento?

“La Juve sta migliorando, ma non credo che sia il campionato l’obiettivo primario. Si sta preparando per la Champions. Agnelli ci tiene al campionato? A parole, gli interessa andare avanti in Champions”.

E sui portieri del Napoli che dice?

“Non sono d’accordo con Gattuso sull’alternanza dei portieri tra Ospina e Meret. È una cosa che non porta benefici nel gruppo. Ogni portiere ha una propria soggettività e i difensori sentono la differenza. Il discorso di alternare i portieri è una piccola negatività che può inficiare sul risultato finale. L’intesa che c’è tra portiere e difesa è una cosa semplice ma complicata al tempo stesso”.

Espulsione di Insigne. Ha sbagliato Massa o Insigne?

“Gli arbitri stanno diventando degli automi. Una volta ci si mandava a quel paese anche con i fischietti. L’errore di Massa c’è, non puoi rovinare una partita così, punendo un giocatore in quella maniera in un momento chiave”.