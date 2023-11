Braglia: “Italia? Stiamo ricostruendo dopo delusioni, Spalletti buon condottiero”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia , ex calciatore, ha parlato così della qualificazione dell'Italia a Euro 2024: "Oggi come oggi ci portiamo dietro le delusioni pregresse, quindi anche da parte delle tifoserie è giustificabile il campanilismo. Sono comunque italiano e dico che stiamo ricostruendo una Nazionale, le cui delusioni ci sono state. Con un buon condottiero come Spalletti si può rifondare il sistema calcistico, soprattutto a livello di club.

Ci dobbiamo chiedere perché certi giocatori in Nazionale si trasformano e nei loro club sono al di sotto delle loro potenzialità. Abbiamo passato il turno a fatica, andare a giocarci l'Europeo con questa squadra ok ma serve aumentare la qualità e valorizzare certi elementi. Ieri abbiamo giocato contro l'Ucraina che non è al livello dell'Italia. Abbiamo pareggiato ma per qualità meritavamo noi, ma ora dobbiamo meritarci l'Europeo. Chiesa è stato il vero trascinatore e deve esserlo anche nel suo club, dove viene sfruttato in un certo modo da un tecnico che per me non è all'altezza della situazione".