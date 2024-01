Braglia: “La rosa della Juventus vale quanto quella Inter. I cambi che ha Allegri…”

A parlare di Juventus è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia: "Ipotesi tridente? Non cambierà niente Allegri. C'è un equilibrio totale che non può cambiare. La forza della Juve è l'intercambiabilità della rosa. E' un campionato diverso ora, c'è la Juve davanti. Secondo me la rosa bianconera oggi vale tanto quanto quella dell'Inter proprio per questo motivo. Chi entra dalla panchina oggi è più titolare di quelli che ha l'Inter. Davanti Sanchez e Arnautovic non possono incidere come i cambi che ha Allegri in quel reparto. E poi c'è una motivazione in più che fa crescere la rosa. La spensieratezza giovanile a volte ti fa essere pari a una rosa più qualitativa".