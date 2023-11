Braglia: “Molto meglio Lautaro-Thuram di Dybala-Lukaku, non c’è partita. L’Inter…”

Totti ha dichiarato che Dybala e Lukaku sono meglio di Lautaro e Thuram:

"Lautaro e Thuram sono nettamente meglio, non c'è partita. Parliamo del ieri e del domani. In termini di prospettiva non c'è partita. Qualitativamente possono essere all'altezza degli interisti, ma sono discontinui fisicamente e come prestazioni nelle partite che contano. Sono sulla breccia da tempo ma solo raramente hanno fatto la differenza".