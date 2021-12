Braglia: “Lukaku? Al’Inter giocavano tutti per lui. Handanovic grande portiere”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere parla delle difficoltà del belga al Chelsea ed elogia il portiere nerazzurro

Dal rendimento di Lukaku, alla stagione di Handanovic. Sono questi i temi trattati da Simone Braglia ai microfoni di TMW Radio. "Lukaku? Lo scorso anno ha fatto faville, a volte i giocatori trovano ambienti in cui non offrono totalmente le loro potenzialità. All'Inter giocavano tutti per lui, forse al Chelsea non è ugualmente leader".