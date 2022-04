Braglia: “Derby Inter-Milan? Conta più la Coppa Italia che lo scudetto”

L'ex calciatore Simone Braglia, intervistato da TMW Radio, ha parlato del derby di Milano in programma stasera a San Siro

"Secondo me conta più la Coppa Italia che il campionato, per raggiungere la Champions la Coppa Italia diventa un traguardo importante. Per gli allenatori è un prestigio vincere lo Scudetto, ma per la società no".