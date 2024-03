Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia ha commentato le parole di Cardinale sul Milan. "Sono di duplice interpretazione. Forse se allude a certe cose vuol dire che ha sbagliato anche nelle scelte la società. La rosa era all'altezza dell'Inter? Per me si fa un grande errore di valutazione. La storia del Milan parla chiaro ma è il presente che conta. Hanno detto che sono delusi, vuol dire che hanno sbagliato loro, oltre all'allenatore".

"Hanno sbagliato a prendere tutti questi giocatori. Fai cambiamenti quando sbagli. Devi vedere se i calciatori che prendi valgono il Milan. Saranno anche bravi amministratori, non metto in dubbio questa competenza, ma sotto l'aspetto sportivo... Conte non si avvicinerà mai a società del genere, perché lui va in società dove c'è una progettualità voluta dal tecnico. Non si conduce una società come ha fatto RedBird, che ha licenziato due persone che comunque qualcosa hanno portato. Ed è sbagliato dire certe cose ora comunque".