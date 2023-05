Braglia: “Onana? Lo cambierei con Vicario. Portiere valido, ma Maignan più forte”

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato anche di Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato anche di Inter alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan:

Cosa non deve fare l'Inter?

"Inzaghi dice che è una delle partite più importanti della storia dell'Inter, ma la conosce la storia? Che sia importante lo sanno tutti, ma tra le più importanti... La comunicazione è uno dei suoi più grandi difetti. L'Inter se perde domani è logico che le responsabilità saranno gravi, è vero che non ha niente da perdere il Milan ma visto il primo tempo di questa sfida l'Inter ha tutto per andare in finale".