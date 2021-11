Braglia: “Scudetto? L’unica che può rimontare è l’Atalanta. Inter già fuori”

Simone Braglia si è mostrato piuttosto dubbioso sulle possibilità di rimonta in campionato dell'Inter di Simone Inzaghi

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia si è mostrato piuttosto dubbioso sulle possibilità di rimonta in campionato dell'Inter di Simone Inzaghi. Ecco le sue dichiarazioni:

"In Italia vincere non ha più significato, lo ha di più entrare tra le prime quattro. Per il campionato la tolgo già. Una squadra che può ancora arrivare a insidiare la testa è l'Atalanta".