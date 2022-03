Braglia: “Italia, io ripartirei da Mancini. Ci sono problemi oggettivi se parliamo di…”

Intervenuto a TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia ha commentato quanto accaduto giovedì a Palermo tra Italia e Macedonia del Nord

"Io dico che gli attori principali sono calciatori e allenatori. Se mi dovessi mettere nei panni dell’allenatore farei dei nomi per rinnovare. Io le colpe non le posso dare a Mancini, anche se ci sono stati dei suoi errori nella gestione delle partite. Bisogna fare una nuova Nazionale sul ricambio generazionale".

"Sì, io ripartirei da Mancini. Sul discorso punte, per esempio, se si parla di Lucca attaccante di Serie B, significa che c’è un problema oggettivo. La domanda vera è se ieri gli uomini per cambiare Mancini li aveva".

"Ma no, non penso ci siano alcune responsabilità del portiere. Stiamo parlando di un portiere comunque fortissimo. Non esageriamo crocifiggendolo ogni volta che succede qualcosa da dopo l’uscita del Paris Saint Germain dalla Champions".