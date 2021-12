Braglia sicuro: “Per me il campionato è nerazzurro, i colori dell’Inter”

Le parole dell'ex portiere: "Sarri, Mourinho e Allegri? In questo momento nessuno dei tre sta facendo bene"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Simone Braglia, ex portiere, ha parlato così di Allegri, Mourinho e Sarri, che non stanno vivendo un momento brillantissimo con le loro squadre: "E' la squadra che fa l'allenatore, anche se il tecnico poi influisce nelle dinamiche. Tutti e tre parlassero di meno e lavorassero di più. In questo momento nessuno dei tre sta facendo bene. Per me il campionato è nerazzurro, i colori dell'Inter".