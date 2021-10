Brahim Diaz: “Obiettivo scudetto, siamo il Milan. Pioli mi ha aiutato molto”

Le parole del rossonero: " Siamo molto compatti, il gruppo è molto buono. Lo Scudetto è un obiettivo, noi siamo il Milan"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marca, Brahim Diaz, trequartista del Milan, ha parlato così degli obiettivi della squadra e di Stefano Pioli: "Mi ha fatto crescere, mi ha aiutato molto per il mio modo di giocare. Il suo spirito nello spogliatoio, la sua passione per il calcio e il modo in cui vede la partita, si sposano molto bene con i giocatori che ha. Ci sono solo buone parole verso la sua figura. Siamo molto compatti, il gruppo è molto buono. Ci piace attaccare velocemente la porta e tenere la palla. Lo Scudetto è un obiettivo, noi siamo il Milan".