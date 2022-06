Braida: “Cremonese, nessun miracolo. Mercato difficile, in Premier i club ricevono…”

Intervistato da Mundo Deportivo, Ariedo Braida ha parlato della promozione della Cremonese. Inoltre il dirigente ha detto la sua sulla differenza tra le squadre della Premier e tutte le altre leghe. "È una grande gioia per il club, la città, i tifosi, i giocatori e il presidente. Non può essere un miracolo. Come non lo è per il Lecce... La Serie B in Italia è molto complicata, molto difficile. Ci sono squadre incredibili con tanta storia alle spalle... Abbiamo avuto un grande allenatore e una squadra fantastica".