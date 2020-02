Braida: “Il Barça vuole Lautaro: ha le loro stimmate. Aubameyang? Fossi nell’Inter…”

Lunga intervista concessa da Ariedo Braida, ex dirigente del Barcellona, ai microfoni de Il Giornale. Tra i temi affrontati c’è il futuro di Leo Messi e quello di Lautaro Martinez, ma non solo.

In estate Messi dirà addio al Barça?

«Credo di no. È legatissimo alla città, ormai è catalano d’adozione. Per la gente è un’istituzione, più del sindaco. Tifosi e compagni lo amano: non ci sono motivi per andare via».

Se resta, farà coppia con Lautaro?

«Cercano una punta e vogliono Martinez: per caratteristiche sarebbe perfetto. Quest’anno ha avuto una crescita incredibile: l’ho visto 2-3 volte a San Siro e mi ha impressionato. Ha le stimmate da Barça».

Il sostituto all’Inter potrebbe essere una sua vecchia conoscenza: Aubameyang che lei portò al Milan da ragazzino.

«Fossi nell’Inter lo prenderei subito. Parliamo di un grande goleador dotato di una velocità fuori dal comune. Per caratteristiche si integrerebbe bene con Lukaku, che resta il calciatore più determinante nel gioco interista».