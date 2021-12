Braida sicuro: “Tutti dicono Inter, ma per me il Milan vincerà il campionato”

Le parole del dirigente: "Il Milan in questo momento è secondo, ma penso che senza le coppe vincerà il campionato"

Intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, Ariedo Braida, dirigente della Cremonese, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Da quello che vedo, Maldini e il suo staff stanno lavorando molto bene. Nonostante le difficoltà che hanno, è un lavoro ottimo. Il Milan in questo momento è secondo, ma penso che senza le coppe vincerà il campionato. Tutti dicono Inter, io dico Milan. E non perché ci ho lavorato per una vita intera. Ha vissuto alti e bassi ultimamente, ma ripartirà".