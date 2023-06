Brajković: “Mai visto nessuno con la forza di Brozovic. È impossibile… “

È andata a Marcelo Brozovic la palma di migliore in campo nella finale di Nations League tra Spagna-Croazia. Il dato impressionante sono gli oltre 16 chilometri percorsi dal centrocampista nerazzurro. Un dato che ha impressionato anche l'ex nazionale croato Elvis Brajković .

"Abbiamo tre centrocampisti, come si muovono, quanto sono potenti e coordinati, nessuna nazionale al mondo ce li ha. Nei tempi supplementari, quando è stato il momento più difficile, quando ci siamo abbassati, Brozović ci ha tenuti a galla, non ho mai visto qualcuna con una tale forza. Ha corso per oltre 16 chilometri, è impossibile".