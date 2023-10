Brambati: “Allegri dovrebbe avere un po’ di dignità, la Juventus è schiava del suo contratto”

"Oggi fossi la proprietà mi farei rimborsare da Pogba tutti i bambini che hanno comprato le sue magliette, non solo smetterei di pagarlo. Oggi Pogba non è l'esempio per il calcio pulito. Allegri? Oggi ci vorrebbe un po' di dignità, dovrebbe capire che non è più nel posto giusto e visto quanto gli ha dato la Juve, troverei un accordo di uscita. Capisco, sono tanti soldi, lui non vuole mollare ma non mia pare carina questa cosa. I soldi sono stati spesi sul mercato, Bremer è rimasto quello del Torino e non è migliorato per niente".