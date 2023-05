Brambati: “Allegri dovrebbe solo vergognarsi. Marotta non avrebbe mai…”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati a TMW Radio ha parlato dei temi del campionato. "Allegri? Ha ritirata fuori questa cosa. Lui aveva già un accordo di massima col Real Madrid, ma ha usato come tutti l'offerta del Real per alzare quella della Juventus, e ha preferito giocare in casa. Ha pensato che stando a Torino con persone che conosceva potesse rimettere le cose a posto e affondare il coltello in una dirigenza in stato confusionale. Perché solo una dirigenza in questo stato poteva fare un contratto di quattro anni a un tecnico che è stato fermo due.

Marotta non avrebbe mai fatto 4 anni di contratto ad Allegri. Si doveva vergognare a dire che le cose successe quest'anno non le augura a nessuno, per 10-15 punti. Lui prende 800 mila euro al mese, devi lavorare per tenere il gruppo concentrato e ottenere comunque risultati. Doveva chiedere scusa per lo scempio di risultati e gioco visto. Gli hanno preso i giocatori che voleva e dice certe cose? E parliamo dei giovani? Se non ci fosse stata la morìa di calciatori neanche sapeva chi era Fagioli. Poi dice che è arrivato in semifinale di Europa League: ha fatto una bella figura? Direi di no. La partita di semifinale di Coppa Italia di ritorno è stata uno scempio, come fa a dire che a parte i primi 20' ha lottato!?".