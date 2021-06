Brambati: “Inzaghi alla Lazio ha fatto un ottimo lavoro, ma con i calciatori ha un difetto”

L'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è tornato sull'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter

Intervenuto come ospite a TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati è tornato sull'arrivo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Inter :

"Sono convinto che abbia fatto un bellissimo lavoro, coronato da trofei in anni in cui vinceva solo la Juventus, ma ha vissuto nella comfort zone, non uscendo mai da quella realtà. La società gli è stata molto vicino, è stato protetto. E credo che lui fosse troppo amico dei calciatori, che all'inizio ti può aiutare ma alle prime difficoltà è un'arma a doppio taglio".