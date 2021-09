Brambati: “Handanovic non più una garanzia. L’Inter aveva provato a bloccare Musso”

L'ex calciatore e procuratore Brambati ha parlato de pareggio dell'Inter in casa della Sampdoria e dell'attacco dei nerazzurri

"Rimane ancora una delle favorite per lo Scudetto ma tre gol in tre partite subiti è il segnale di un qualcosa da registrare. Quando levi uno dei tre titolari dietro e Handanovic non è più una garanzia, tanto che avevano cercato in estate di bloccare Musso, succede questo. E' un mezzo passo indietro. Inzaghi fa bene a dire che ha avuto le occasioni per vincere, ma nel finale poteva pure perderla".