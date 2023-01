Brambati: “Lukaku? Voglio essere cattivo, è un giocatore dalla deriva. Mi chiedo…”

Ospite di TMW Radio, l'ex giocatore Massimo Brambati non ha usato mezzi termini per analizzare il difficile momento di Romelu Lukaku all'Inter

"Oggi sarò cattivo. Scivolo su due calciatori: uno è Pogba, l'altro è Lukaku. Dopo un po' che mi appello alla fatalità, credo che poi subentri qualche responsabilità. E quindi metto nel mirino lo staff atletico (...). Su Lukaku, oggi vedo che ci si chiede come mai con Conte sia stato un'ira di Dio e oggi sia a pezzi. Mi è sembrato un giocatore spaesato negli spezzoni in cui l'ho visto, è un giocatore alla deriva, che ha bisogno di essere pungolato e coccolato. Non sta bene fisicamente, e non è solo colpa di Inzaghi ma anche del giocatore stesso. Le due scommesse sono entrambe aperte, c'è ancora tutto il girone di ritorno e vedremo cosa accadrà. Mi aspettavo un rientro in grande stile con l'anno nuovo, invece uno è ancora fuori e l'altro stenta".