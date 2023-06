Brambati: “City-Inter? Non c’è una favorita, si parte sempre alla pari. Zhang? Per ora…”

Massimo Brambati , ex calciatore ed attuale opinionista, ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Inter, sia per quel che concerne il campo, a tre giorni dalla sfida col City, sia per la tematica relativa alla cessione del club da parte di Zhang:

"Notizie sulla situazione societaria dell'Inter? Per ora no, non ho sentito nessuno in merito. Guardiola? Lui mi è molto simpatico. Per il modo di giocare me lo aspettavo molto pacato, invece negli allenamenti è uno che grida come un ossesso. Ci mette grinta anche in allenamento. Nelle finali guai a dare un favorito, io credo si parta da 50 e 50 sempre".