Brambati: “Dovesse perdere lo scudetto qualche colpa Inzaghi l’avrebbe. Con Conte…”

L'ex giocatore e agente Massimo Brambati, intervistato da Tmw Radio, ha parlato della sconfitta dell'Inter in casa del Bologna e della lotta scudetto col Milan:

Polemiche sul fatto che Handanovic non ha consolato Radu dopo l'errore in Bologna-Inter:

"Magari lo ha fatto dopo o non lo abbiamo visto in campo. Magari lo ha fatto nello spogliatoio o nel pullman".

"Qualche responsabilità ci sarà. Con questa squadra e Conte in panchina l'Inter aveva già vinto lo Scudetto con 10 punti di vantaggio, ma lo dico da quel famoso derby perso col Milan. E' stato quello che ha girato l'inerzia del campionato. E deve ringraziare l'Inter che ha avuto nel momento delicato delle decisioni favorevoli a livello arbitrale. E' un campionato anomalo e se dovesse perderlo l'Inter, qualche responsabilità a Inzaghi gli si deve dare. Io per esempio dico che Dzeko non lo tolgo mai ma ci parto sempre dal primo minuto".