Brambati: “Inter con Conte avrebbe avuto 10 punti in più. Non sbaglia certe partite”

Intervenuto a Tmw Radio, l'ex calciatore e agente Massimo Brambati ha parlato della lotta al vertice in Serie A e del momento dell'Inter:

Il Napoli può andare solo in testa battendo il Milan, ma può succedere anche il contrario o sfruttare l'occasione l'Inter. L'Inter poi ha la rosa migliore e il calendario più agevole. Il Napoli però ha forse l'allenatore più esperto e questo può pesare nella corsa".

"No, avrebbe avuto dieci punti in più. Quando sente l'odore del sangue, Antonio attacca. Certe partite le sue squadre non le sbaglia. Crea la giusta tensione prima delle partite".