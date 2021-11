Brambati: “Con Conte in panchina l’Inter avrebbe vinto il derby. Quando è uscito Barella…”

Con Antonio Conte in panchina ieri sera l'Inter avrebbe vinto il derby. Ne è convinto Massimo Brambati: le sue parole

Con Antonio Conte in panchina ieri sera l'Inter avrebbe vinto il derby. Ne è convinto Massimo Brambati che, intervistato da TMW Radio, ha detto:

"Allegri gioca a Milano con l'Inter, mette Kulusevski su Brozovic ed è uno scemo. Pioli ha giocato a uomo a tutto campo, ed è un fenomeno. Lui è un grande, l'altro che ha fatto la stessa cosa e ha rischiato il 5% di quello che ha rischiato il Milan nel derby. L'Inter con Conte in panchina ieri vince. Per 70-75 minuti l'Inter ha dato sempre la sensazione di poter segnare, poi quando è uscito Barella il Milan ha preso coraggio".

"Il Milan sta continuando a fare bene, però poi bisogna arrivare alla fine a fare bene. Ma vale per tutti questo discorso. Per me escono rafforzate sia Milan che Inter".