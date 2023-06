Brambati: “Conte? Dopo l’Inter fece un errore. Lukaku? A volte comanda il giocatore”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato di Romelu Lukaku. Inoltre l'ex giocatore ha detto la sua sul futuro di Antonio Conte. "Lukaku vuole restare? Lui non è più dell'Inter, formalmente è già tornato al Chelsea. Saranno loro ad avere il suo destino in mano. Quando c'è un giocatore che spinge per una società, a volte comanda il giocatore. Ma comanda di fronte a un'offerta. Mi chiederei poi: Inzaghi lo rivuole per fargli fare la riserva ancora a Dzeko o per farlo giocare titolare? Faccio uno sforzo importante in una società che non ha troppa forza e voglia di farne? Si ripartirà da Lautaro lì, poi dipende cosa accadrà con Correa, Dzeko".