Brambati: “Conte-Inter? Calate le possibilità. Gli argomenti di Zhang…”

Le parole dell'agente: "Non ci sono certezze allora. Se mi avesse chiesto tutto questo Lotito, mi sarei anche fidato"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e oggi procuratore, ha parlato così del futuro di Antonio Conte all'Inter: "Sono calate le possibilità. Non credo che sia più 50-50. Gli argomenti di Zhang non credo siano da squadra da alto livello. Prima sparisce per sette mesi, poi cerca di vendere in fretta e furia la società mentre i giocatori lottano per un obiettivo, poi torna e chiede di rinunciare a due stipendi di cui aveva chiesto pima il posticipo. Ora vedrà tutti singolarmente perché rinuncino al 15-20% degli emolumenti. Non ci sono certezze allora. Se mi avesse chiesto tutto questo Lotito, mi sarei anche fidato. Ma dopo un iter del genere non mi fiderei di niente. Ma io Lukaku, Barella, Hakimi, che devo rinunciare a due stipendi e togliermi il 15-20% dello stipendio e poi vedo Lautaro che vuole 7 milioni, che faccio? Mi tolgo i soldi per darli a lui? Bastoni ha un accordo con la società da settembre per rimodellare il contratto ed è ancora lì, senza essere stato ratificato. Eder, che era nella società cinese, ancora deve prendere soldi da settembre".