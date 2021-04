Brambati: “Sono d’accordo con Conte, sono le società a mantenere il calcio”

L'ex calciatore e agente ha parlato a Tmw Radio della Superlega e delle dichiarazioni del tecnico dell'Inter

"Io sono molto d'accordo con Conte, quando ha detto il suo pensiero nel post gara. Sono anche io affezionato alla meritocrazia, appoggio i tifosi e le loro idee, ma la Uefa dovrebbe dire che sono le società che mantengono il calcio e non l'organizzazione. A queste bisognerebbe dare i giusti meriti. La Uefa dovrebbe mettersi la mano sulla coscienza e dire che certe distribuzioni sono per l'interesse della Uefa e non delle società. Servirebbero redistribuzioni più eque. Agnelli ha organizzato, Marotta ha seguito Zhang, Maldini non sapeva nulla. Lui dovrebbe chiedersi allora quanto conta all'interno del Milan".