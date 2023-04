Brambati: “Curioso di capire se l’Inter ha svoltato davvero. Con la Lazio…”

Come finirà a San Siro? Spiega Brambati: "Dipende da quale Inter vedremo. Se avremo l’Inter versione dottor Jekyll o versione mister Hyde. Devo dire che è quasi inspiegabile questo doppio rendimento in campionato e nelle coppe. Con 11 sconfitte la squadra di Inzaghi ha buttato via anche la possibilità di lottare e mettere qualche ansia in più al Napoli. Con 6 vittorie in più i nerazzurri avrebbero messo maggiore pressione al Napoli. Sono curioso di capire, per questi motivi, se l’Inter ha davvero svoltato anche in campionato dopo la conquista della finale di Coppa Italia. Mi auguro poi che il Napoli campione d’Italia continui a fare il campionato che ha fatto sin qui, perché avrà in mano in alcune sfide le chiavi per determinare alcune situazioni di salvezza e di Champions. Ma conoscendo Spalletti non ho dubbi che sarà così".