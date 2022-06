Brambati: “Dybala aveva ricevuto quest’offerta dalla Juve. Fa riflettere che…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Dybala aveva ricevuto una offerta di 7.5-8 dalla Juventus, oggi si parla di 5-6 milioni. Una riflessione col suo procuratore dovrebbe farla”. Al momento la pista Inter è in stand-by per la Joya: si attende almeno l'uscita di Sanchez nel reparto avanzato nerazzurro.