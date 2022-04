Brambati: “Dybala? Non sta aspettando l’Inter, è che non ha uno straccio d’offerta”

L'ex calciatore e agente, intervenuto su Tmw Radio, ha parlato del futuro dell'attaccante della Juve in scadenza di contratto

"E' da due anni che non lo vedo. Quando è stato decisivo in questo periodo? Ha chiesto 8-10 milioni, ma li daresti tu società. Per darglieli, dovrebbe vincere le partite da solo. Credo che il tifoso della Juve è da molto che sta aspettando che si carichi la squadra sulle spalle, almeno nelle partite abbordabili. Dybala non sta aspettando l'Inter, è che non ha uno straccio d'offerta dall'estero. Lui preferiva andare all'estero, magari PSG o in Premier in squadre che contano. E invece queste non si sono proprio fatto sentire. Se fai male da un po' di anni devi aspettarti questo. La Juve, se voleva chiudere, lo faceva. Se non lo ha fatto un motivo ci sarà. Nessuno dei club importanti si è fatto avanti con offerte, un motivo c'è".