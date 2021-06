Brambati: “Eriksen? Non si doveva giocare. Contento sia vivo, non mi importa se…”

Brambati torna sulla decisione di Danimarca e Finlandia di tornare in campo

"Già lo stop e riprenderla dopo parecchio tempo non ha senso. E' una situazione troppo personale e soggettiva, non so come stavano vivendo questo dramma, ma è stato malissimo Eriksen. Forse giocarla il giorno dopo era meglio. Eriksen? Sono contento che sia vivo, non mi importa che possa tornare a giocare o meno. Bene che i soccorsi siano stati tempestivi, e hanno salvato la vita a una persona. E' stato fortunato nell'avere il blackout in un campo di calcio. Lo avesse avuto da altre parti, non sarebbe vivo".