Brambati: “Follia di Mourinho con Karsdorp. Non voglio pensare male ma…”

A TMW Radio, l’ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha commentato così il caso Karsdorp di casa Roma: "E' stata una follia, che va al di là delle regole non scritte dello spogliatoio. Quello che succede lì dentro deve rimanere lì. Si mette alla berlina un giocatore, gli spogliatoi caldi vanno gestiti al loro interno. Non mi è piaciuta questa uscita. Non voglio pensare male, ma guarda caso esce dopo un derby perso e un pareggio col Sassuolo. Invece che pensare a un singolo giocatore io penserei più a dare spiegazioni su cosa non va a livello tecnico e di risultati.

Non so se la società era al corrente di questa situazione, ma di sicuro Karsdorp non può stare più in un gruppo del genere. Perché lo ha chiamato traditore? Non è una bella cosa per un professionista. Io farei una conferenza stampa per spiegare e chiedere anche spiegazioni. Mourinho non ha spiegato il perché di queste dichiarazioni".