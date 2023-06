Brambati: “Fossi nell’Inter prenderei Milinkovic e non Frattesi. Fossi il suo procuratore…”

L'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di Frattesi e Milinkovic-Savic, due nomi fatti in ottica Inter per il centrocampo

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Massimo Brambati ha parlato di Frattesi e Milinkovic-Savic , due nomi fatti in ottica Inter per il centrocampo:

Sassuolo, Frattesi sempre più ricercato. Cosa farà?

"Se dovessi rinforzare il centrocampo dell'Inter, prenderei Milinkovic, che ha già giocato partite di un certo livello. Frattesi ha giocato sempre nel Sassuolo. Se fossi nel suo procuratore, avrei spinto per andare in Premier. Poi logico, se il giocatore non se la sente va bene, ma se ne fa una questione di altro genere lo spingerei a scegliere una inglese. Non solo per i soldi".