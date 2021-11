Brambati: “Vlahovic-Juve? Niente accordo, un amico mi ha detto che…”

Su TMW Radio, l'ex calciatore e procuratore Massimo Brambati ha parlato così oggi del futuro di Dusan Vlahovic

"Vedo grandissime qualità in lui. Vedremo poi dove andrà a finire. Ci sono degli episodi fortunati in un cambio di casacca. Se vai in una squadra vincente, hai dei benefici anche tu. Ibra è sempre andato in squadre importantissime".