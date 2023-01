Brambati: “Inzaghi non all’altezza dell’Inter e alcuni giocatori non lo stimano”

"Vedo più incertezze nell'Inter. Soprattutto nella guida tecnica. Non mi convincono questi alti e bassi, lo scorso anno ha perso uno Scudetto che aveva in mano, soprattutto dopo il ko nel derby. Trovo che ci siano dei giocatori che non stimano tanto il tecnico, il suo modo di lavorare. Lo vedo da alcuni atteggiamenti, da posture in campo. L'Inter può vincere contro chiunque ma anche perdere contro chiunque. Avrebbe tutto per essere un rullo compressore. Il tecnico non è ancora all'altezza dell'organico".