Brambati: “Inter? Giusto Lukaku stasera e Dzeko a Oporto perché…”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore, ha parlato così in vista di Spezia-Inter di questa sera: "Giusta la scelta di Lukaku stasera e di Dzeko a Oporto. Nelle gerarchie di Inzaghi il bosniaco viene prima, perché è più funzionale. Ed è giusto usarlo in Portogallo".